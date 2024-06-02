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Ghezzal, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaşlı oyuncu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takıma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Ghezzal, "Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim. Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 23:21, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 23:22
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Ghezzal, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın Cezayirli forvet oyuncusu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takıma yayımladığı mesajla veda etti.

Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur. Hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söyleyenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim. Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın" ifadelerini kullandı.

123 MAÇTA 17 GOL, 33 ASİST

Siyah-beyazlı takıma 2020-2021 sezonu başında Leicester City'den kiralık olarak dahil olan Ghezzal, aynı sezon kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Bir sezon sonrasında bonservisi alınan Cezayirli futbolcu, Beşiktaş formasıyla 123 maça çıktı ve 17 gol, 33 asistlik performans gösterdi. Ghezzal bu süreçte 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

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