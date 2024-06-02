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Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damgası!

Real Madrid, İspanya'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutladı. Eflatun beyazlılarda, milli futbolcu Arda Güler kutlamalar esnasında taraftara seslendi. Milli futbolcu Arda Güler, "Sevgili Madridistaslar! Biz büyük biz aileyiz, herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 23:40, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 23:43
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Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damgası!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Borussia Dortmund'u Carvajal ve Vinicius Jr.'ın golleriyle yenerek 15. kez mutlu sona ulaştı.

İspanyol devi, bugün Cibeles Meydanı'nda kutlama yaptı. Tarihe geçen kutlamalara rekor katılım oldu. Real Madrid'in kutlamalarını yaptığı meydana 500 binden fazla taraftar geldi.

Real Madrid'li oyuncular meydanda kupa pozu ve danslar yaptı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti mikrofonu eline aldığında, "Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum" diyerek mikrofonu Arda Güler'e uzattı.

Milli futbolcu, "Sevgili Madridistaslar! Biz büyük biz aileyiz, herkese teşekkür ederim" dedi.

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