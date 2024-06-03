3 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları
3 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
FİNANS EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK'te Türkiye-Kosova İş Forumu'na katılacak, TİM'de mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.
(İstanbul/09.00/11.00)
2 - TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gideceği Çin'de temaslarda bulunacak.
(Pekin)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentinde yoğunlaşan saldırıları, bölgedeki insani kriz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes konusundaki açıklamalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Milliler, şampiyona öncesi 4 Haziran Salı günü İtalya ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçı için Bologna'ya gidecek.
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takımdan bir futbolcu, maçın yapılacağı Renato Dell'Ara Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(İstanbul/10.00/16.30/Bologna/20.00)
2- Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Jose Mourinho, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
(İstanbul/14.00)
3- 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda eylül ayında yapacağı İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçlarına hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, özel müsabakada İskoçya'yı konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)
5- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na Fransa'da devam edilecek. Ampute Milli Futbol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.
(Evian/13.00)
6- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edecek.
(Paris)