3 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

FİNANS EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK'te Türkiye-Kosova İş Forumu'na katılacak, TİM'de mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(İstanbul/09.00/11.00)

2 - TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gideceği Çin'de temaslarda bulunacak.

(Pekin)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentinde yoğunlaşan saldırıları, bölgedeki insani kriz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes konusundaki açıklamalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Milliler, şampiyona öncesi 4 Haziran Salı günü İtalya ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçı için Bologna'ya gidecek.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takımdan bir futbolcu, maçın yapılacağı Renato Dell'Ara Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/10.00/16.30/Bologna/20.00)

2- Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Jose Mourinho, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/14.00)

3- 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda eylül ayında yapacağı İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçlarına hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, özel müsabakada İskoçya'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

5- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na Fransa'da devam edilecek. Ampute Milli Futbol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

(Evian/13.00)

6- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edecek.

(Paris)