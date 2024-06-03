AK Parti İstişare Kampı'nda 3 ayaklı kapsamlı değerlendirme

Sabah Gazetesi'nden Fatma Göksu'nun haberine göre Kabine üyeleri Gazze'den ekonomiye, enerjiden tarıma, sağlıktan içişlerine kadar gündemle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Son günlerde ülkenin en önemli sorunlarından biri olan sahipsiz sokak hayvanları konusu da ele alındı. Türkiye'nin ortak aklı teması etrafında gerçekleştirilen kampta farklı fikirlerin öne sürülmesi ile ortak politika üretilmesi hedefiyle yeni kararlar alındı. Kampın ikinci gününde en önemli oturum, genel değerlendirme kısmı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki oturumda, katılımcılar en sert soruları yöneltti. Bakan Koca'ya özel hastanelerin denetimlerinin yetersiz olduğunu söylendi. Bu eleştirilere katılan Erdoğan da "Sağlığın özeli olmaz denetimini biz yapacağız" dedi.

ATEŞKESİN ÖTESİNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Ekim'den bugüne İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, akan kanın bir an evvel durdurulması ve kalıcı ateşkesle birlikte iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Bakan Fidan, "Gazze'de yeni bir süreç başladı. Dünyanın gündemi artık ateşkesi de aşan iki devletli çözümdür. Gazze katliamı dünya kamuoyunun artık gündemine oturdu" dedi. Fidan dengeli bir siyaset götürüleceğini aktardı.

BAKAN FİDAN'DAN 3 PARAMETRELİ SURİYE YANITI

Toplantıda Suriye'deki son durum da Bakan Fidan'a soruldu. Fidan, Suriye politikasındaki 3 parametreyi, Suriye'den yeni sığınmacı girişinin önlenmesi, mevcut sığınmacıların güvenli bölgelerde ikametinin sağlanması, Suriye'nin terörden arındırılarak toprak bütünlüğünün sağlanması olarak ifade etti. Irak ile ilişkilerin pozitif seyrettiğini ifade eden Fidan, kalkınma yolu projesinin Irak'a fayda sağlayacağını, Irak'ın terörden arındırılması konusunda merkezi yönetimin iradesinin olduğunu kaydetti.

DÖVİZ REZERVLERİ İYİLEŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir sunum gerçekleştirdi. Şimşek, Merkez Bankası döviz rezervlerinin iyileştiğini belirterek son rakamları paylaştı. Brüt rezervler Mayıs 2023'te 98.5 milyar dolarken bu mayısta 142.2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerdeki artış 55.4 milyar dolar. Şimşek'in verdiği bilgiye göre reel gayrı safi yurt içi hasılada dünya ile fark da kapanıyor. Son 20 yılda kişi başına milli gelir yüzde 41'den yüzde 72'ye çıktı. Enflasyona ilişkinde yılın ikinci yarısında düşüş seyredileceği ifade edildi. Bakan Şimşek Orta Vadeli Program (OVP) ın başarıyla yürütüldüğünü enflasyonun tek haneye programın sonunda düşeceğini söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin 1.5 milyara çıktığı ve ekonomik verilen pozitif yönde ilerlediği, cari açığın düşmesi ve rezervlerin güçlenmesiyle birlikte yıl sonunda ekonomik hedeflere ulaşılacağını aktardı.

KANTİNLERDEKİ ŞEKERLİ YİYECEKLER 2025'TE KALKACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kampta yaptığı sunumda, Milli Eğitim Akademisi kurulacağını duyurdu. Tekin, kurulacak akademiyi bitirmeyen öğretmen adaylarının öğretmen olamayacağını söyledi. Bakan Tekin, Akademinin içeriğinin ise Hakimlik yada muhasebe giriş sınavı gibi olacağını aktardı. Mülakatın öğretmenlik alanında kaldırılmaması konusu da gündeme geldi. Bakan Tekin, mülakatta objektiflik gerektiren tedbirler alındığını ifade etti. Bakan Tekin, okul kantinlerinde şekerli yiyeceklerin yasaklanmasının da 2025'e kadar hayata geçeceğini bildirdi.