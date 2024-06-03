LGS 2024 Türkçe soruları zor muydu?

LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu.

İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sözel alanda öğrencilerin en çok zorlandığı ders Türkçe oldu. Dil bilgisi konularında çok zor bir soru yoktu. Cümlenin ögeleri ve eylemde çatı konuları hariç hemen hemen 8. sınıf müfredatında gösterilen tüm konulardan soru soruldu diyebiliriz. Öğrencilerden aldığımız dönütlere göre dil bilgisi konularından doğru cevabın "Orta Doğu" olduğu yazım kuralları sorusu herkesi zorladı. Zaten dil bilgisi soruları her sınavda olduğu gibi öğrencilerin temel konulardaki hazırbulunuşluklarını ölçmeye yöneliktir. Bu sınavda da güçlü çeldiricilerin tuzağına düşmeyen ve sorunun tam olarak ne istediğini kavrayabilen adaylar anlam dışında kalan ve teknik bilgi gerektiren soruları doğru çözebilmiştir.

Gelelim anlam konularıyla ilgili sorulara.

Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf sorularının tamamına baktığımızda bu soruların analitik düşünme becerisi gerektirdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında bazı paragraf metinlerinin çok karmaşık olmadığını ama adayların dikkatlerini sınayan nitelikte olduğunu söylememiz mümkün.

2024 LGS paragraf soruları bir kez daha bize şunu gösterdi: Soru çözme pratiği gelişmiş, sınavdan önce süre tutarak paragraf testleri çözmüş, paragrafı okurken konsantresini bozmamayı başarabilmiş adaylar başarılı olmuştur.

LGS gibi rövanşı olmayan ve paragraf sorularının belirleyici olduğu bir sınav için önümüzdeki seneye hazırlık yapan adayların bu hususlara çok dikkat etmeleri ve buna göre hazırlanmaları gerekir.

Özellikle anlama dayalı sorular, öğrencilerden beklentinin ezber değil, pratik ve hızlı çözme yeteneği olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

"Bir ortaokulda bir o?g?retmen ilkbahara girerken o?g?rencilerine birtakım etkinlikleri o?dev vermis?tir." şeklinde başlayan soru çok güzel bir yorum ve gerçekliği görebilme sorusudur. Buna benzer başka sorular da mevcuttur. Özellikle MEB kaynak materyallerini kullanarak hazırlanan öğrenciler bu tarz sorularda zorlanmadıklarını ifade etmektedirler.

Öncülde verilen 3 cümleyi anlamca birleştirme sorusu ve grafik-tablo soruları bunun en net göstergeleridir.

Her LGS'den sonra öğrenci ve veliler tarafından sorulan şu kadim soruyu biz de soralım: "Adayların bu soruları verilen süre içerisinde çözmelerini sağlayacak nitelikte bir eğitim sistemimiz var mı?"

LGS zor muydu, kolay mıydı sorusunun cevabı herkese göre değişebilir ama sanırım yukarıdaki soruya verilecek cevaplar çok su götürür.

Eğitimci-Yazar Nusret Bilen



