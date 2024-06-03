Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek
7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Yusuf Tekin: İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum
Yusuf Tekin: İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum
Ali Yalçın: Enflasyon düşürülsün, kayıplar büyümesin
Ali Yalçın: Enflasyon düşürülsün, kayıplar büyümesin
Otogaza büyük indirim geliyor
Otogaza büyük indirim geliyor
Hakkari Valisi Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Hakkari Valisi Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
YKS maratonu hafta sonu başlıyor
YKS maratonu hafta sonu başlıyor
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
LGS 2024 Türkçe soruları zor muydu?
LGS 2024 Türkçe soruları zor muydu?
Hakkari Belediyesi'nde arama: Eş başkan gözaltında
Hakkari Belediyesi'nde arama: Eş başkan gözaltında
Merkez'in döviz rezervi arttı, yüzde 40'a ihtiyaç kalmadı
Merkez'in döviz rezervi arttı, yüzde 40'a ihtiyaç kalmadı
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz
AK Parti İstişare Kampı'nda 3 ayaklı kapsamlı değerlendirme
AK Parti İstişare Kampı'nda 3 ayaklı kapsamlı değerlendirme
Kabine'nin gündemi başıboş köpekler, yarın toplanıyor...
Kabine'nin gündemi başıboş köpekler, yarın toplanıyor...
Fiyatlarda düşüş başlıyor, 2. el oto satışları hareketlenecek
Fiyatlarda düşüş başlıyor, 2. el oto satışları hareketlenecek
Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 32,2180 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 10:15, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:16
Yazdır
Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yatay seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2161'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,2180'den, avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9940'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 41,0720'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 104,6 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, hafta içinde özellikle ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden ülkenin iş gücü piyasasına ilişkin alınacak sinyallerin önemli olduğunu aktararak, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik beklentileri etkilemesinin olası olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 75,45 arttı. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise mayısta 48,4'e geriledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber