Artvin'de yılanın ısırdığı kadın hayatını kaybetti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken yılanın ısırdığı kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 10:49, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:50
İlçeye bağlı Sebzeciler köyünde evinin önündeki bahçede çalışan Gülşah Çakmak (76), farkında olmadan otların arasındaki yılana bastı.
Yılanın ısırdığı Çakmak, durumu bildirdiği komşularınca Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çakmak, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Gülşah Çakmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.