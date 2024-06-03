10 soruda kurbanla ilgili merak edilenler

7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek
7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Yusuf Tekin: İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum
Yusuf Tekin: İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum
Ali Yalçın: Enflasyon düşürülsün, kayıplar büyümesin
Ali Yalçın: Enflasyon düşürülsün, kayıplar büyümesin
Otogaza büyük indirim geliyor
Otogaza büyük indirim geliyor
Hakkari Valisi Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Hakkari Valisi Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
YKS maratonu hafta sonu başlıyor
YKS maratonu hafta sonu başlıyor
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
LGS 2024 Türkçe soruları zor muydu?
LGS 2024 Türkçe soruları zor muydu?
Hakkari Belediyesi'nde arama: Eş başkan gözaltında
Hakkari Belediyesi'nde arama: Eş başkan gözaltında
Merkez'in döviz rezervi arttı, yüzde 40'a ihtiyaç kalmadı
Merkez'in döviz rezervi arttı, yüzde 40'a ihtiyaç kalmadı
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz
AK Parti İstişare Kampı'nda 3 ayaklı kapsamlı değerlendirme
AK Parti İstişare Kampı'nda 3 ayaklı kapsamlı değerlendirme
Kabine'nin gündemi başıboş köpekler, yarın toplanıyor...
Kabine'nin gündemi başıboş köpekler, yarın toplanıyor...
Fiyatlarda düşüş başlıyor, 2. el oto satışları hareketlenecek
Fiyatlarda düşüş başlıyor, 2. el oto satışları hareketlenecek
Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Seçimlerin yenilenmesi kararı verilen 7 merkezde oy verme işlemi sona erdi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
Mahkemeden flaş başıboş köpek kararı: Toplamak devletin görevi
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
İstanbul'da bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 2 kişi gözaltında
Ana sayfaHaberler Yaşam

10 soruda kurbanla ilgili merak edilenler

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 11:17, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:14
Yazdır
10 soruda kurbanla ilgili merak edilenler

Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek.

AA muhabiri, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan aldığı bilgilerle, kurbanla ilgili merak edilen konuları 10 soruda derledi.

1 - Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak. Kurbanlıkların, mutlaka Kurban Bayramı günleri içerisinde kesilmesi gerekecek. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilecek.

2 - Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka yeter sayı miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslüman, kurban kesmekle yükümlü sayılıyor. Buna göre, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olanların kurban kesmesi gerekiyor.

3 - Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalı?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organlarının tam ve besili olması gerekiyor. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlar kurban edilmeyecek. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, hafif topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel olmayacak.

4 - Kurban kesmek yerine sadaka vermekle ibadet yerine getirilmiş olur mu?

Kurban ibadeti ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilmiş sayılıyor. Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmuyor. Kesme olmadan hayvanı sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmiyor. Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle kurban ibadeti ifa edilmiş sayılmıyor.

5 - Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Kurban kesmek isteyen kişiler, büyükbaş hayvanlara 7 kişiye kadar ortak olabiliyor. Böyle bir hayvan, 7 kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana 7 kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebiliyor. Ancak ortak olunan büyükbaş hayvanın her bir hissesinin yedide birden az olmaması gerekiyor.

6 - Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz bulunmuyor. Bu namazın dini bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlış sayılıyor. Kişi sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabiliyor. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkanına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekat nafile namaz kılabiliyor.

7 - Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabiliyor. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekiyor. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli sayılıyor.

8 - Taksitle kurban alınabilir mi?

Taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkana sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca bulunmuyor.

9 - Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi borçlanarak da satın alabiliyor. Ancak borcun faizli alınmaması gerekiyor. Kendi imkanlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun sayılmıyor.

10 - Başkası tarafından bağışlanan parayla kurban kesilebilir mi?

Oğlu veya başkası tarafından kendisine bağış yapılan kimse bu paranın sahibi sayılıyor. Kişi, bağışlanan bu parayla isterse kurbanlık alıp kesebiliyor. Kesilen bu hayvan, kurban yerine geçiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber