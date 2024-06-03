Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile sözleşme imzalamasının ardından gözler sarı-lacivertlilerin yapacağı transferlere çevrildi.

İngiliz basınından Express, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan 3 futbolcuya yönelebileceğini açıkladı.

Haberde Mourinho'nun Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştığı Nemanja Matic ile son kez bir araya gelebileceği belirtildi.

Jose Mourinho döneminde yıldızı parlayan Manchester United'ın eski futbolcusu Jesse Lingard da Fenerbahçe'nin transfer için yönelebileceği bir başka isim olarak gösterildi.

Mourinho'nun Manchester United döneminde 100'ün üzerinde maçta forma giyen Lingard, 31 gollük katkı vermişti.

Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi Güney Kore ekibi FC Seul'de forma giyen Lingard için Avrupa futboluna dönüşün kapısını açabilir.

Jose Mourinho'nun Chelsea'den bir başka öğrencisi Cesar Azpilicueta da Jose Mourinho'nun isteyeceği bir başka futbolcu olabilir.

Haberde, Atletico Madrid forması giyen futbolcunun geride bıraktığımı sezon La Liga'da sadece 14 maçta ilk 11 başladığı belirtildi.

Bu nedenle daha fazla forma şansı bulmak isteyeceği bir kulüpte oynamaya sıcak bakabilecek futbolcunun yeni rotası Fenerbahçe olabilir.

Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 34 yaşındaki futbolcunun tekrar Mourinho ile çalışması sürpriz olarak görülmüyor.