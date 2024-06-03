Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin mesaj yayımladı. 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hükümleri özetleyen Tunç, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf yoluna başvurulabileceğini açıkladı.

Bakan Tunç, konutu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişilerinde maddi ve manevi tazminat talep edebileceklerini açıkladı.

"Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi"

Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünde, verilen mahkeme kararlarına itiraz edilmesi halinde yargılamayı yapacak hakimin belirlenme usulündeki değişikliklerinde 1 Haziran'dan itibaren uygulanacağını söyleyen Tunç, 1 Haziran'dan tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları arttırıldığını ifade etti.

'Adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı'

İşlenen suçlar bakımından ön ödeme miktarının da arttırıldığını vurgulayan Tunç, bir gün karşılığı 30 liradan 100 liraya yükseldiğini belirtti. Ayrıca ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı.

Bakan Tunç, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2/3/2024 tarihli ve 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla düzenlenmiş olup da 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren hükümler aşağıda özetlenmiştir:

- 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf kanun yoluna başvurulabilecektir.

- 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen kararlar bakımından kanun yollarına başvuru süreleri "2 hafta" olarak uygulanacak ve bu süreler gerekçeli kararın "tebliğ edilmesiyle" başlayacaktır.

- Konutu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişiler de maddi ve manevi tazminat talep edebilecektir.

- Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesindeki uygulanan bazı koruma tedbirleri nedeniyle yapılan maddi ve manevi tazminat istemleri ağır ceza mahkemeleri yerine Tazminat Komisyonuna yapılacaktır.

- Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünde, verilen mahkeme kararlarına itiraz edilmesi halinde yargılamayı yapacak hakimin belirlenme usulündeki değişiklikler de 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması usulünde yapılan değişiklikler de 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına karşı sulh ceza hakimlikleri yerine idare mahkemelerinde dava açılabileceğine dair hüküm 01 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları artırılmıştır (Alt sınırı 20 TL yerine 100 TL, üst sınırı ise 100 TL yerine 500 TL).

- 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından önödeme miktarı artırılmıştır (Bir gün karşılığı 30 TL yerine 100 TL olarak hesaplanacaktır.)

- 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3.000 TL'den 15.000 TL'ye çıkarılmıştır.

- İdari para cezalarına ilişkin sulh ceza hakimliklerince 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı yapılacak itirazların kesinlik sınırı 3.000 TL'den 15.000 TL'ye çıkarılmıştır."