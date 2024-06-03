4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 13:37, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 13:38
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Paylaşımda, "Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz! ifadelerine yer verildi.