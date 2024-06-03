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Sosyal medyada gündem olan görüntüye TRT Spor'dan açıklama

A Milli kadın voleybol takımının ABD'yi 3-2 yendiği maçta Türk taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ağır çekimde ekrana getirilen bir görüntü sosyal medyada gündem olunca TRT Spor tarafından açıklama yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 13:40, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 13:57
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki son maçında Teksas'ta ev sahibi ile karşılaştı. ABD'yi 21-25, 25-20, 25-21, 12-25, 15-12 setlerle 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci etabını namağlup tamamladı. Filenin Sultanları böylece dünya sıralamasındaki liderliğini de korudu.

Bu arada maçın canlı verildiği TRT Spor'da sevinen taraftarlar ekrana yansıtıldı. Milli takımı destekleyen bir kadının tribünde zıplarken göğüs kısmının açıldığı görüldü.

"EKRANLARA İSTENMEYEN BİR GÖRÜNTÜ GELMİŞTİR"

Sosyal medyada gündem olan o görüntüye ilişkin TRT Spor tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yerildi:

"Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir.

"Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir."

"ABD'Lİ YAYIN KURULUŞU KAYNAKLI"

"Kamuoyunun bilmesini isteriz ki maçın çekimlerini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir."

"TRT, Türkiye'nin kamu yayıncısı sıfatı ve sorumluluğuyla bundan sonra da Türk sporunun güçlü bir destekçisi olmaya devam edecektir."

"Bu vesileyle Filenin Sultanları'na, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı ve TRT ekranlarında canlı yayınlanacak Tayland, Dominik Cumhuriytei, Çin ve Brezilya karşılaşmalarında üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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