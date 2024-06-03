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Marketlerde fiyat ve etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'daki marketlerde fiyat ve etikete yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 14:56, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:27
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İzmir'de İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı.

Denetimlerde marketlerde ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi. Ekipler merkez ilçelerin yanı sıra turistik ilçelerde de denetimler düzenledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Ticaret İl Müdürlüğünce bir alışveriş merkezindeki markette denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, reyondaki fiyat ile kasadaki fiyatın karşılaştırmasını yaptı. Ayrıca sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin hal kayıt sistemi üzerinden künye bilgileri sorgulandı.

Öte yandan haksız fiyat artışına yönelik de denetim yapıldı.

"Etiket sistemine çok ciddi anlamda düzen getirildi"

Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan ve beraberindeki ekip, Üçpınar Caddesi'ndeki bazı marketlerde denetim yaptı.

Markete gelen bir vatandaşın, Pehlivan ve ekibine bazı ürünlerde raf ve kasa fiyatlarının uyuşmadığını söylemesi üzerine, böyle durumlarda vatandaşların neler yapması gerektiği konusunda bilgi verildi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, marketlerde etiket, kasa, raf fiyatı ve haksız fiyat artışı denetimi yaptıklarını söyledi.

Pehlivan, denetimleri her gün yaptıklarını vurgulayarak, "Gerek şikayetler üzerine gerekse ekiplerce marketlere girerek denetimleri gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz süresince marketlerimizde iyileşmeler görüyoruz. Marketlerdeki etiket sistemine çok ciddi anlamda düzen getirilmiş oldu." diye konuştu.

Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü ekipleri de zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi kapsamında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceledi.

Ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, il genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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