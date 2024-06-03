Mesut Öner: Munzur Üniversitesi'ndeki usulsüzlükler 'İllallah' dedirtiyor

Munzur Üniversitesinde baskı, mobbing, haksızlık, hukuksuzluk ve kural tanımazlık karşısında "illallah" diyen üniversite personelini ziyaret ettiklerini söyleyen Öner, "Gördük ki bıçak kemiğe dayanmış. Kendilerine yönelen baskı ve keyfilik arşa dayanmış olan daire başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduk. Gördük ki sendika olarak YÖK Denetleme Kurulu nezdinde soruşturulmasını istediğimiz şikayetleri, görünenden ve bilinenden de fazla" dedi.



Öner, üniversite rektörünün hukuksuzlukları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Göreve gelir gelmez daire başkanlarını birden fazla kişinin bulunduğu resmi toplantı ortamları başta olmak üzere kalabalık ortamlarda şüpheli ihale iş ve işlemler gerçekleştirdikleri ithamında bulunmak; performanslarını beğenmediği, görevden alınmalarının gerekli olduğu şeklindeki söylemlerde bulunmak, ihalelerin yaklaşık maliyet bilgilerini öğrenmek istemek; bunların hemen arkasından ihalelerin kendi belirlediği veya yönlendirdiği kişi veya firmalara verilmesi yönünde telkinlerde ve yönlendirmelerde bulunmak, ihtiyaç olmadığı halde ihtiyaç ileri sürülerek gerekli olmayan alım yaptırılması istenmek; Daire başkanlıkları uhdesindeki iş ve işlemlerin belirli şube müdürleri eliyle yürütülmesini sağlamak ve daha neler neler."Öner, YÖK'e yaptıkları şikayet konusunun buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu belirterek, "YÖK konuyu bir araştırsa kim bilir başka neler çıkacak? Munzur Üniversitesinde; lojman ücreti üzerinden tasarruf bahane, eş dosta lojman dağıtımı planı şahane. Kamu Konutları Yönetmeliği'ni ve mahkeme kararını hiçe sayan; lojman kiralarının artırımı yetkisi dahilinde olmamasına rağmen yetki gaspında bulunarak yönergeyi değiştiren değiştirdiği yönerge yargıdan dönünce 'personel konutta bedava oturuyor' yalanına sarılarak algı yapan Munzur Üniversitesi rektörünün asıl niyeti bambaşka. Gerçek niyet, yönetmeliği hiçe sayarak isteğine istediği lojmanı verebilmek; lojman tahsis sıra sistematiğini bozarak lojman vaadinde bulunduğu daha düşük puanlı personeli yerleştirmek; lojmanda kalan personelin süresi dolmadan hukuksuz çıkarmaya kalkışmak. Oysa bizim mücadelemiz hukuk neyi öngörüyorsa onun uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.Öner, mevzuat netken kirli algıyla "lojmanda ücretsiz oturmak istiyorlar" demek rektörün tiynetine yakışır bir tavır olduğunu vurgulayarak, personelin ihtiyacına tahsis edilmiş lojman kiralarını rektörün belirleyemeyeceğini aktardı.



Enflasyon gerekçe gösterilerek, yönetmeliğin ve Milli Emlak Genel Tebliğinin yok sayılamayacağının altını çizen Öner, "Tabi niyetiniz farklıysa elbette gerekçe de çokça bulunur. Sorun, kiraların yüzde şu kadar yüzde bu kadar artırılması sorunu değil; sorun personelin ne kadar kira karşılığı oturması gerektiği hesabı, sorunu da değil. Sorun, bütün bu kavganın arka planında yer alan, lojmanların hukuksuzca tahsis edilmesi ve bu konudaki yetki gaspıdır" dedi.



Öner, Rektörün tasarruf anlayışının personelden alıp kendi lüks ve şatafatına aktarması olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Munzur Üniversitesinde, 'lojman kiralarını artırdık, tasarruf tedbirlerini hayata geçirdik' diye kendi hukuksuzluğunu örtme çabasındaki ve keyfiliğine minare kılıfı ayarlama derdindeki rektöre sormak lazım; tasarrufa bu kadar hevesli idiyseniz neden üniversiteye ait birleştirilmiş her biri 3+1 olan 2 dairede birden aylık 2 bin 700 lira lojman kira bedeli ödüyorsunuz? Lojmanınızın kira ücretini belirlerken neden Tunceli'deki kira fiyatlarını dikkate almadınız? Yine çok dürüstseniz oturduğunuz konutunuz yetmezmiş gibi konutunuzun bir alt katını ücret ödemeden hangi özel misafirlerinize tahsis ediyorsunuz? Bu konutun tefrişatını Erasmus projesinin hangi ödeme kaleminden yaptınız? Tasarrufa ve devletin malına yönelik hassasiyetiniz, göreve geldiğinizde lojmanın kaşığına kadar her şeyini eşinizle birlikte değiştirip üniversite bütçesinden ödettirdiğiniz zaman neredeydi, lojmanın dışında mı bıraktınız, eşinize tahsis ettiğiniz makam aracının bagajında mı? Lojman sorununu çarpıtan haberler yaptırarak, ürettiği kirli haberleri Halk TV ve Sözcü TV'de çıkmasını sağlamak ayrıca manidar değil mi? Ayrıca ey Halk TV, ey Sözcü TV mesele lojman kira artışı ve ücreti değil hala anlamadınız mı?"



Öner, Munzur Üniversitesinin Biri Bizi Gözetliyor (BBG) evine çevrildiğini ve çalışanların sürekli gözetlendiğini aktararak, "Munzur Üniversitesi Rektörü personeli avucunun içinde tutmak, kim ne yapıyor ne düşünüyor bunu dahi bilmek istiyor. George Orwell'ın 1984 romanına taş çıkartacak bir totaliter zihniyet üniversitede kol geziyor. Orwell mezardan kalksa Big Brother karakterini değiştirir, Munzur üniversite derebeyini kaleme alırdı. Fotoğraf çekme eğitimi aldırılan personele baskı ve dayatmayla jurnalcilik görevi veriliyor. Uçuk rakamlarla sürekli sistem sızma testleri yaptırılan yazılımlarla her tarafı kameralarla donatarak herkesi takip ederek üniversiteyi BBG evine çevirerek idari ve akademik personel sürekli takip ediliyor. Kim kiminle oturuyor, kim kiminle ne zaman nerede ne konuşuyor ne yapıyor bütün bunlar izleniyor ve rektöre jurnalleniyor" dedi.



Öner, gece saat 21.00 dolaylarında lojmanlara personel gönderilip çalışanların lojmanda olup olmadıklarına bakıldığını ve tutanak tutulduğunu belirterek, "Su sayaçları kontrol edilerek lojmanın kullanılıp kullanılmadığı böyle denetleniyor. Öyle ki üniversite ziyaretimiz sırasında bizi uzaktan takip ederek fotoğraflayan kimliği belirsiz şahıslar da dikkatimizden kaçmadı. Bu kış Tunceli'ye komünizm gelmez gelmemesine ama görünen o ki Munzur Üniversitesi çoktan Stalin Rusya'sı olmuş. Kendilerine şu kitabı özellikle tavsiye ettim; 'Karanlıkta Fısıldaşanlar.' YÖK soruna bir çözüm üretmezse üniversite çalışanlarına düşen tarihten ders alıp çözüm yolları üretmek olacak galiba" ifadelerini kullandı.