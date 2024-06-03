Mesut Öner: Munzur Üniversitesi'ndeki usulsüzlükler 'İllallah' dedirtiyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Enflasyon verisi netleşti, kira zam oranı belli oldu
Enflasyon verisi netleşti, kira zam oranı belli oldu
Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi
Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi
Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Bakan Şimşek: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor
DMM, Abdülhamid Han sondaj gemisi iddiasını yalanladı
DMM, Abdülhamid Han sondaj gemisi iddiasını yalanladı
7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek
7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek
Otogaza indirim geliyor
Otogaza indirim geliyor
Hakkari Valisi Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Hakkari Valisi Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
YKS maratonu hafta sonu başlıyor
YKS maratonu hafta sonu başlıyor
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
LGS 2024 Türkçe soruları zor muydu?
LGS 2024 Türkçe soruları zor muydu?
Hakkari Belediyesi'nde arama: Eş başkan gözaltında
Hakkari Belediyesi'nde arama: Eş başkan gözaltında
Merkez'in döviz rezervi arttı, yüzde 40'a ihtiyaç kalmadı
Merkez'in döviz rezervi arttı, yüzde 40'a ihtiyaç kalmadı
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz
AK Parti İstişare Kampı'nda 3 ayaklı kapsamlı değerlendirme
AK Parti İstişare Kampı'nda 3 ayaklı kapsamlı değerlendirme
Fiyatlarda düşüş başlıyor, 2. el oto satışları hareketlenecek
Fiyatlarda düşüş başlıyor, 2. el oto satışları hareketlenecek
Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Valilikten orman yangınlarına karşı uyardı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Yenilenen seçimlerde 3 belediyeyi AK Parti kazandı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
Sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alındı
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
'Gayrimenkulde vergi kaçağını önleyecek yeni düzenleme'
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Mesut Öner: Munzur Üniversitesi'ndeki usulsüzlükler 'İllallah' dedirtiyor

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, Tunceli teşkilatıyla Munzur Üniversitesinde yaşanan hukuksuzlukları konuştuklarını, Üniversitesinde üyelerle bir araya gelerek sorunlarını dinlediklerini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 17:28, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:51
Yazdır
Mesut Öner: Munzur Üniversitesi'ndeki usulsüzlükler 'İllallah' dedirtiyor

Munzur Üniversitesinde baskı, mobbing, haksızlık, hukuksuzluk ve kural tanımazlık karşısında "illallah" diyen üniversite personelini ziyaret ettiklerini söyleyen Öner, "Gördük ki bıçak kemiğe dayanmış. Kendilerine yönelen baskı ve keyfilik arşa dayanmış olan daire başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduk. Gördük ki sendika olarak YÖK Denetleme Kurulu nezdinde soruşturulmasını istediğimiz şikayetleri, görünenden ve bilinenden de fazla" dedi.

Öner, üniversite rektörünün hukuksuzlukları hakkında ise şu bilgileri verdi:
"Göreve gelir gelmez daire başkanlarını birden fazla kişinin bulunduğu resmi toplantı ortamları başta olmak üzere kalabalık ortamlarda şüpheli ihale iş ve işlemler gerçekleştirdikleri ithamında bulunmak; performanslarını beğenmediği, görevden alınmalarının gerekli olduğu şeklindeki söylemlerde bulunmak, ihalelerin yaklaşık maliyet bilgilerini öğrenmek istemek; bunların hemen arkasından ihalelerin kendi belirlediği veya yönlendirdiği kişi veya firmalara verilmesi yönünde telkinlerde ve yönlendirmelerde bulunmak, ihtiyaç olmadığı halde ihtiyaç ileri sürülerek gerekli olmayan alım yaptırılması istenmek; Daire başkanlıkları uhdesindeki iş ve işlemlerin belirli şube müdürleri eliyle yürütülmesini sağlamak ve daha neler neler."Öner, YÖK'e yaptıkları şikayet konusunun buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu belirterek, "YÖK konuyu bir araştırsa kim bilir başka neler çıkacak? Munzur Üniversitesinde; lojman ücreti üzerinden tasarruf bahane, eş dosta lojman dağıtımı planı şahane. Kamu Konutları Yönetmeliği'ni ve mahkeme kararını hiçe sayan; lojman kiralarının artırımı yetkisi dahilinde olmamasına rağmen yetki gaspında bulunarak yönergeyi değiştiren değiştirdiği yönerge yargıdan dönünce 'personel konutta bedava oturuyor' yalanına sarılarak algı yapan Munzur Üniversitesi rektörünün asıl niyeti bambaşka. Gerçek niyet, yönetmeliği hiçe sayarak isteğine istediği lojmanı verebilmek; lojman tahsis sıra sistematiğini bozarak lojman vaadinde bulunduğu daha düşük puanlı personeli yerleştirmek; lojmanda kalan personelin süresi dolmadan hukuksuz çıkarmaya kalkışmak. Oysa bizim mücadelemiz hukuk neyi öngörüyorsa onun uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.Öner, mevzuat netken kirli algıyla "lojmanda ücretsiz oturmak istiyorlar" demek rektörün tiynetine yakışır bir tavır olduğunu vurgulayarak, personelin ihtiyacına tahsis edilmiş lojman kiralarını rektörün belirleyemeyeceğini aktardı.

Enflasyon gerekçe gösterilerek, yönetmeliğin ve Milli Emlak Genel Tebliğinin yok sayılamayacağının altını çizen Öner, "Tabi niyetiniz farklıysa elbette gerekçe de çokça bulunur. Sorun, kiraların yüzde şu kadar yüzde bu kadar artırılması sorunu değil; sorun personelin ne kadar kira karşılığı oturması gerektiği hesabı, sorunu da değil. Sorun, bütün bu kavganın arka planında yer alan, lojmanların hukuksuzca tahsis edilmesi ve bu konudaki yetki gaspıdır" dedi.

Öner, Rektörün tasarruf anlayışının personelden alıp kendi lüks ve şatafatına aktarması olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:
"Munzur Üniversitesinde, 'lojman kiralarını artırdık, tasarruf tedbirlerini hayata geçirdik' diye kendi hukuksuzluğunu örtme çabasındaki ve keyfiliğine minare kılıfı ayarlama derdindeki rektöre sormak lazım; tasarrufa bu kadar hevesli idiyseniz neden üniversiteye ait birleştirilmiş her biri 3+1 olan 2 dairede birden aylık 2 bin 700 lira lojman kira bedeli ödüyorsunuz? Lojmanınızın kira ücretini belirlerken neden Tunceli'deki kira fiyatlarını dikkate almadınız? Yine çok dürüstseniz oturduğunuz konutunuz yetmezmiş gibi konutunuzun bir alt katını ücret ödemeden hangi özel misafirlerinize tahsis ediyorsunuz? Bu konutun tefrişatını Erasmus projesinin hangi ödeme kaleminden yaptınız? Tasarrufa ve devletin malına yönelik hassasiyetiniz, göreve geldiğinizde lojmanın kaşığına kadar her şeyini eşinizle birlikte değiştirip üniversite bütçesinden ödettirdiğiniz zaman neredeydi, lojmanın dışında mı bıraktınız, eşinize tahsis ettiğiniz makam aracının bagajında mı? Lojman sorununu çarpıtan haberler yaptırarak, ürettiği kirli haberleri Halk TV ve Sözcü TV'de çıkmasını sağlamak ayrıca manidar değil mi? Ayrıca ey Halk TV, ey Sözcü TV mesele lojman kira artışı ve ücreti değil hala anlamadınız mı?"

Öner, Munzur Üniversitesinin Biri Bizi Gözetliyor (BBG) evine çevrildiğini ve çalışanların sürekli gözetlendiğini aktararak, "Munzur Üniversitesi Rektörü personeli avucunun içinde tutmak, kim ne yapıyor ne düşünüyor bunu dahi bilmek istiyor. George Orwell'ın 1984 romanına taş çıkartacak bir totaliter zihniyet üniversitede kol geziyor. Orwell mezardan kalksa Big Brother karakterini değiştirir, Munzur üniversite derebeyini kaleme alırdı. Fotoğraf çekme eğitimi aldırılan personele baskı ve dayatmayla jurnalcilik görevi veriliyor. Uçuk rakamlarla sürekli sistem sızma testleri yaptırılan yazılımlarla her tarafı kameralarla donatarak herkesi takip ederek üniversiteyi BBG evine çevirerek idari ve akademik personel sürekli takip ediliyor. Kim kiminle oturuyor, kim kiminle ne zaman nerede ne konuşuyor ne yapıyor bütün bunlar izleniyor ve rektöre jurnalleniyor" dedi.

Öner, gece saat 21.00 dolaylarında lojmanlara personel gönderilip çalışanların lojmanda olup olmadıklarına bakıldığını ve tutanak tutulduğunu belirterek, "Su sayaçları kontrol edilerek lojmanın kullanılıp kullanılmadığı böyle denetleniyor. Öyle ki üniversite ziyaretimiz sırasında bizi uzaktan takip ederek fotoğraflayan kimliği belirsiz şahıslar da dikkatimizden kaçmadı. Bu kış Tunceli'ye komünizm gelmez gelmemesine ama görünen o ki Munzur Üniversitesi çoktan Stalin Rusya'sı olmuş. Kendilerine şu kitabı özellikle tavsiye ettim; 'Karanlıkta Fısıldaşanlar.' YÖK soruna bir çözüm üretmezse üniversite çalışanlarına düşen tarihten ders alıp çözüm yolları üretmek olacak galiba" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber