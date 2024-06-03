Çocukların kavgasına anneler de dahil olunca ortalık karıştı

Silivri Alibey Mahallesi'nde çocuklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sora kavgaya dönüştü. Çocukların kavgasına anneleri de karışınca olay büyüdü. Anneler birbirlerine değnek ve tekmelerle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.