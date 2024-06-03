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17 yaşındaki çocuk 3 bin 500 TL için öldürüldü

Adana'da 17 yaşındaki çocuk, 3 bin 500 TL alacağını istediği için öldürülüp, cesedi zeytin bahçesine atıldı. Olaya karışan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 20:29, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:52
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17 yaşındaki çocuk 3 bin 500 TL için öldürüldü

Olay, 28 Mayıs günü Sarıçam ilçesine bağlı Hekim Köy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Emin Beyazgeyik (17) 3 bin 500 TL borç verdiği Ulaş Göl (23), Ali Kılıç (23) ve Erkan Ağuş (21) ile buluştu. Beyazgeyik, bu şahısların aracına bindi.

Otomobilde öldürüp, cesedi zeytin bahçesine attılar

Parasını almak isteyen Beyazgeyik ve şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Ağuş, otomobilin içerisinde Beyazgeyik'e tabanca ile defalarca ateş açtı. Karnından 2, bacağından 1 ve göğsünden 4 isabet alan Beyazgeyik aracın içerisinde hayatını kaybetti. Şüpheliler, çocuğun cesedini ise olayın yaşandığı yerin 20 kilometre uzağındaki Sarıçam ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi'nde bir zeytin bahçesine atarak kaçtı.

Cinayet dedektifleri olayı aydınlattı

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini izleyerek cesedin atıldığı yeri tespit etti. Ardından Muhammet Emin Beyazgeyik'in cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polisler, Ulaş Göl (23), Ali Kılıç (23) ve Erkan Ağuş'u (21) yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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