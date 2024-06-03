Üsküdar Belediyesinin 'emeklilere pazar desteği'ne 3 bin 882 başvuru

Üsküdar Belediyesinin meclis toplantısında STK'lere yapılan tahsislerin iptali, emeklilere pazar desteği ve Gezi Parkı olayları konuşuldu.

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığındaki toplantı, meclis salonunda gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı bölümde ilk olarak söz alan CHP Meclis Grup Sözcüsü Zülfükar Güneş Gülaydın, Cumartesi Annelerinin Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği eylemleri adalet anlayışının sembollerinden biri olarak niteleyerek sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Hakkari Belediyesine kayyum atamasının hukuksuz olduğunu savunan Gülaydın, kararın karşısında durduklarını ifade etti.

- Gezi Parkı tartışması

Yıl dönümü dolayısıyla Gezi Parkı olaylarına da değinen Gülaydın, "Gezi, tamamen barışçıl bir hak arayışıydı. Kentimizin değerlerini ve doğasını savunmak adına ortaya konulan bu süreç hiçbir zaman unutulmayacak. Haksız şekilde cezaevinde tutsak edilen Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Osman Kavala ve Can Atalay için özgürlük talebimizi tekrar ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin de Gezi Parkı olaylarına ilişkin, bu süreçte Türkiye'nin IMF'ye borcunun bittiğini, faizlerin yüzde 4,61, enflasyonun yüzde 6,13, dolar kurunun ise 1,70 lira olduğunu söyledi.

Gezi olayları sürecinde yaşananları anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

"Gezi olaylarında 46 kamu binası harap edildi, 231 polis aracı kullanılamaz hale getirildi, 44 ambulans parçalandı, vatandaşa ait 326 iş yeri tahrip edildi, 80 belediye otobüsü yakıldı. Ekonomiye 1,4 milyar dolar doğrudan, dolaylı ise 100 milyar doların üzerinde zarar verildi. 'Zulüm 1453'te başladı.' söylemini de o dönemde duyduk. Taksim Meydanı'nda Türk bayrağı yakıldı, terör örgütü elebaşının posterleri, AKM'nin duvarlarını süsledi. Ekrem İmamoğlu döneminde Emirgan Korusu ve Çırağan Caddesi'nde asırlık çınarların da bulunduğu ağaçlar kesilirken hiçbir çevreciyi ses çıkarırken görmedik. İktidarın el değiştirme yeri sandıktır. İktidarı devirmeye yönelik her türlü eylemin karşısındayız."

- STK'lere tahsisler meclis gündeminde

Çeşitli STK'lerin Üsküdar Belediyesi ile yaptığı protokollerin iptaliyle ilgili belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin gündem maddelerine değinen Gültekin, kararın yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

İptal gerekçesi olarak birçok hukuki konunun öne sürüldüğünü belirten Gültekin, "İşin özeti, kamu yararı güden STK'lere verdiğimiz desteğin aslında 49 yıl değil de 30 yıl olması gerektiğiyle alakalı bir hata varmış. Diğer AK Parti'den alınan CHP'li belediyeler de aynısını yaptı. Bu kadar hukuki gerekçeyi yazıp dosyayı doldurunca amacı gizlemiş olmuyorsunuz. Sonuçta bunları yetki alıp tekrar 30 yıla çekebilirsiniz." dedi.

- "Emeklilere pazar desteğine" başvurular

Üsküdar Belediyesinin emeklilere pazar desteği çalışmasına 3 bin 882 başvuru yapıldığını dile getiren Gültekin, "'Emekliler çok sevinçli.' dedi CHP'li arkadaşlarımız ama bizim gördüğümüz emekliler gergindi. Özellikle bu şartları taşıyan emekli bulunamadığı için gelip buradan eli boş dönen emeklilerimiz dertliydiler. Bununla ilgili farklı tedbirleri gündeme almalısınız. Madem böyle bir söz verildi, biz de Cumhur İttifakı olarak sizin destekçiniz olacağız." ifadelerini kullandı.

MHP Meclis Grup Başkanvekili Davut Uyguntürk, şehit aileleri ve gazilerin de belediyenin emeklilere pazar desteği çalışmasına alınması gerektiğini belirterek, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan bu konuda adım atmasını talep etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ise emeklilere pazar desteği konusunda kaynaklarının bir limitinin olduğunu söyledi.

Başvuru kriterlerini koyarken vatandaşları mağdur etmek istemediklerini belirten Dedetaş, şunları kaydetti:

"Tüm emekliler dediğimizde, bunun sayısını da tam olarak bilemiyoruz. Bu kriterleri koymamızın sebebi tamamen ihtiyaç sahibi olan emeklileri öncelikle tespit etmek ve bunların sayısını bulmaktı. Başvuran 3 bin 882 vatandaşımızın içinde yaklaşık yüzde 70'i bu kriterleri sağlıyor fakat bizim koyduğunuz sosyal yardım limiti biraz daha yukarıda. Dolayısıyla kriterleri buna göre güncelleyip kendi koyduğumuz limitte yardıma devam edeceğiz. Koyduğumuz sosyal yardım bütçesine sığacak şekilde bunun kapsamını bir miktar daha genişletebileceğiz."

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Validebağ Korusu'nun ıslahına da değinen Dedetaş, Validebağ'daki ağaçların bakımı ve korunun ıslahı konusunda STK'ler ve bölgedeki gönüllü vatandaşlarla uzlaşma sağladıklarını kaydetti.

- STK'lere tahsisler

Meclis gündeminin 4. ve 5. maddelerinde yer alan bazı dernek ve vakıflara yapılan bedelsiz taşınmaz tahsislerin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dedetaş, şunları dile getirdi:

"Amacımız, Üsküdarlıların kaynaklarını doğru kullanmak, her adımını hukuka uygun olarak atmak. Sayıştayın belediyemiz özelindeki denetim raporunda bu konuya ilişkin tespitleri var. Bu tespitler diyor ki: 'İşbirliği protokollerinin süresi 30 yıldan uzun tutulamaz.' Burada 49 yıllık işbirliği protokolleri yapılmış. Bu tahsislerin iptali ve yeni işbirliği protokollerinin hazırlığının yapılması lazım. Bugünkü teklifin esas amacının kanuna aykırılığı gidermek ve belediyemizin tasarrufundaki taşınmazları etkin, verimli ve kamu yararına uygun olarak değerlendirmek. Teknik olarak da 6 milyonu aşkın bu işlerin belediyeye bir yükü var. Kamunun faydasına olacak her türlü işbirliğine 'Tamam' diyoruz ama ismi farklı toplumsal muhalefetler de yaratan süreçlere girmiş vakıf ve dernekleri bir şekilde tekrar gündeme getirmek gerekir diye düşünüyorum."

Dedetaş'ın konuşmasının ardından Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün çeşitli STK'lerle geçmiş dönemde yapılan işbirliği protokolleri ve tahsis kararlarına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edilerek komisyona gönderildi.

Komisyonun kararının perşembe günü meclise getirilerek oylanması bekleniyor.