TÜRKSAT 6A uydusunun ABD yolculuğu yarın başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim entegrasyon, test ve paketleme işlemleri Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te tamamlandığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "TÜRKSAT 6A uydusu fırlatmada görev alacak personelle birlikte 4 Haziran Salı günü, Antonov AN-124 tipi kargo uçağı ile ABD'nin Florida eyaletinde Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacak. 4 Haziran Salı günü başlayacak hava yolculuğu yaklaşık 1 gün sürecek. Ardından Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinde fırlatma prosedürleri başlatılacak. TÜRKSAT 6A'nın 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yörüngesine fırlatılması planlanıyor" denildi.

Açıklamada, TÜRKSAT 6A uydusunu uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılacağı, iki bakanın yarın saat 12.00'de TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde 610 numaralı hangar önünde ortak açıklama yapacağı vurgulandı.