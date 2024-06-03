Diyarbakır'da 'Kayyım' protestosu gerginliği: 2 polis yaralandı

Hakkari Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto eden Diyarbakır'da aralarında DEM parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri toplandı. Kayapınar ilçesi Huzurevleri'nde toplanan gruba polis, Valilik yasağını hatırlattı. Ancak buna rağmen gruptakiler yürüyüş yaptı. Diclekent Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan polis ile grup karşı karşıya geldi. Tüm uyarılara rağmen grup yürüyüş yapmak istedi, ancak polis grubun önünü kesti. Trafiğin kapatıldığı yürüyüşte grup içerisinden polise taş fırlatıldı. Atılan taşların isabet ettiği 2 polis memuru başından yaralandı. Polisin müdahalesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.