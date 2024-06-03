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Kripto para operasyonunda yazar Aşkım Kapışmak adli kontrolle serbest

Ankara merkezli 22 ilde, sözde kripto varlık alım-satım platformuna yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 118 şüpheliden davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'ın da aralarında bulunduğu 71 kişi, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 47 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 23:56, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 23:56
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Kripto para operasyonunda yazar Aşkım Kapışmak adli kontrolle serbest

Ankara merkezli 22 ilde, 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonları düzenlendi. Operasyonda, 118 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 1 milyar dolar (Yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle birlikte 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği belirtildi. Bu kapsamda, yazar Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

'47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 71'i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. 47 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden yazar Aşkım Kapışmak da savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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