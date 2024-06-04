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Balayında fenalaşan gelin hayatını kaybetti

Önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da balayı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan gelin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 07:29, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 07:51
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Balayında fenalaşan gelin hayatını kaybetti

Sivas'ta hafta sonu evlenen 21 yaşındaki Nazlıcan Göksu, düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya gitti.

Çift, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti.

Gece saatlerinde gelin Göksu fenalaştı, 112 Acil Servis'i arayan eşi kalp krizinden şüphelendiğini söyledi.

Ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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