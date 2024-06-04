Bayram tatili 9 gün olacak mı ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra bugün yoğun gündemle toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek kabine üyelerinin ajandasında, Kurban Bayramı tatili süresinin dokuz güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hükümetin bir yıllık performansını da açıklaması bekleniyor.

'BAŞIBOŞ KÖPEK TASARISI' DA ELE ALINACAK

Meclis gündemine alınacak olan 'başıboş köpek tasarısı' da kabinede ele alınacak. Erdoğan'ın 13 Haziran'da Madrid, 14 Haziran'da Roma'da gerçekleşmesi beklenen temasları da kabine gündeminde kendine yer bulacak.

Kabinenin diğer gündem maddesi ise ekonomi ve kamuda tasarruf. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye yönelik atılan adımlar ele alınacak.