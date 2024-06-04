En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?

Sabah Gazetesi'nden Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024'ün beşinci ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Bu yılın ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam alan emekli ve memurların, temmuzdaki zamlarının belirleyicisi olan enflasyon oranları şekilleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 3.37 arttı. Yıllık enflasyon, yüzde 75.45 ile ekonomi yönetiminin beklediği zirveye ulaşırken, 5 aylık enflasyon ise yüzde 22.72 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 22.72'lik zammı kesinleşmiş oldu. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuzda emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon kadar zam yapılacak.

MEMURA % 17.3 ZAM

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yılın 2. zammını alacak. Memur ve memur emeklisi ilk altı için toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almışlardı.

Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 10'luk zam alacak.

Nisan sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci altı aya için alacağı rakam yüzde 17.38 olarak netleşmiş durumda. Net rakam haziran ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

EN DÜŞÜK 40 BİN TL

En düşük memur maaşı mevcut durumda 32.860 TL seviyesinde bulunuyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 25.86 olması durumunda, en düşük memur maaşı temmuzda yüzde 20.04 artarak 39.445 TL'ye yükselecek. Ortalama memur maaşları temmuzda 44.000-44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak. 14 bin 740 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı da, enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde temmuzda 17 bin 690 liraya çıkacak.

SON VERİ 3 TEMMUZ'DA

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile nihai emekli ve memur zammı belli olacak. Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon beklentisi 2.56 oldu. Bu hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.86 olacak. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde emekliler yüzde 25.86, memur ve memur emeklileri ise yüzde 20.04 zam alacak.

İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI % 62.51

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte işyerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama enflasyon verisinin netleşmesiyle mayıs ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da ortaya çıktı. Haziran ayı zam oranı yüzde 62.51 oldu. Konut kiralarında ise yüzde 25'lik tavan zam uygulaması bir ay daha devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'lik tavan uygulamasına son verileceği bekleniyor. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Uygulamanın devam etmesi için neden görmüyorum" şeklinde açıklamaları olmuştu.

EN DÜŞÜK MAAŞA DÜZENLEME

6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25.86'a göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.