Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Kızılcahamam'daki üç günlük AK Parti istişare toplantısında, genel başkan yardımcılarına sert eleştiriler yöneltildi.

Edinilen bilgilere göre daha çok partinin kurucuları ve bazı eski milletvekillerinin söz aldığı kampta, parti yönetiminin, seçim değerlendirmesini rakamlar üzerinden yapıp, herhangi bir öz eleştiri yapmaması tepki çekti. Söz alanlar, genel başkan yardımcılarına "Böyle seçim değerlendirmesi olmaz. Biz halkın arasından çıkıp geldik ama, şu anda halktan kopmuş durumdayız. Siz hiç öz eleştiri yapmadınız. Seçim yenilgisini rakamlarla geçiştiriyorsunuz. Bu sonuçta sizin hiç mi suçunuz yok? Üzerinize alınmıyorsunuz anlaşılan" dedi.

En sert eleştirilerden birini de AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'in yaptığı öğrenildi. Bilgin'in "Bizi rakamlara boğdunuz. Böyle istişare mi olur? Madem burası bir aile toplantısı, her şeyi konuşacağız. Neden gerçek anlamda bir analiz yapılamıyor? Sizin konuşmalarınızdan çıkardığımız seçim sonuçlarında ekonomi yüzde 70 etkiliymiş. Geçin bunları. 'Anket yaptık, bu çıktı' diyorsunuz. Bütün sorumluluğu ekonomiye atıyorsunuz" eleştirilerini yönelttiği belirtildi.

REFORMLAR KAZANDIRACAK

Kamptaki eleştirilere, Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın cevap verdiği belirtildi. Ala "Seçimler için elimizden geleni yaptık. Biz burada sürekli oturmayacağız. Burada oluruz, olmayız. Bayrak yarışı olarak görüyoruz. Seçim sonuçlarında ekonomi de etkili oldu. Ama 5-6 alanda reform yapsaydık, daha farklı bir sonuç alırdık. Önümüzdeki süreçle ilgili 10 ayrı başlıkta reform yapacağız. Bunların her biri AK Parti'ye bir puan getirse 10 puan eder. Biz nasıl ki geçmişte bu adımları attık ve seçim kazandık, yine atarız, yine kazanırız" diye konuştu.

BÜROKRASİ İSYANI

Toplantıda bakanlar ve bürokrasiye yönelik eleştiriler geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Bürokrasi istiyor, diye Meclis'te kanun çıkarıyoruz. Getirisine götürüsüne bakılmıyor. Böyle yasama çalışması olmaz. Bizim görevimi bürokrasinin isteklerini yapmak olmamalı" ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam kampında, Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, grup yönetimi olarak milletvekilleri ile yaptıkları istişare toplantılarından çıkan tespitleri anlattı. Usta "Milletvekili arkadaşlarımızın en büyük şikayeti bakanlara, bakan yardımcılarına ve bürokratlara ulaşamamak oldu. Sadece iki arkadaşımız istisna. Enerji Bakanı'mız ve Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a hiçbir eleştiri gelmedi" dedi.

O sırada kampta bulunan Can, katılımcılar tarafından alkışlandı.