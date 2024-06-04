Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek
Yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Günlük tahminlere göre, bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Uzmanlar, birçok bölgede vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava hava durumu...
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Cuma gününden itibaren ise seet esecek rüzgar serinlik getirecek.
İSTANBUL'DA EN SICAK GÜN BUGÜN
İstanbul'da bugün en sıcak gün, gölgedeki sıcaklık 35 derece, güneşin altında 45 dereceye yakın hissedilecek.
SICAK ÇARPMASINA DİKKAT
Marmara'da gölgedeki sıcaklık 37-38 dereceye ulaşacak, güneşin altında ise 45 derece. Cuma günü ise hissedilen sıcaklık 6 derece düşecek.
7 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU
Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 40°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutluSİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 37°C
Parçalı bulutluSİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutluZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutluTOKAT °C, 34°C
Parçalı bulutluTRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutluKARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açıkVAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık