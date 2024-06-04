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Deprem evi fırsatçılığı! TOKİ yaptı, depremzede kiraya verdi

TOKİ'den konutlarını teslim alan bazı depremzedelerin, yüksek fiyattan evlerini kiraya verip daha eski ve ucuz konutlara taşındığı ortaya çıktı. Öte yandan konutların geri ödemesi henüz başlamadı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 08:20, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 08:21
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Deprem evi fırsatçılığı! TOKİ yaptı, depremzede kiraya verdi

Türkiye, 6 Şubat 2023 yılında 'asrın felaketi' diye tabir edilen büyük bir deprem ile adeta yıkıldı. Depremden 11 ilimiz etkilenirken ciddi boyutlarda can ve mal kaybı yaşandı. Hükümet, dünyada örneği görülmemiş bir hız ile deprem bölgesine müdahale etti. TOKİ kısa sürede 75 binden fazla konutu teslim etti. Her ay yapılacak teslimlerle bu yıl içinde 200 bin konutun daha anahtarı hak sahiplerine verilecek. Ancak milletin her türlü imkanları seferber edilerek yapılan deprem konutlarının bazı kesimler tarafından istismar edildiği ortaya çıktı.

12 BİN LİRAYA İLANDA

Bazı depremzedelerin TOKİ'nin modern mimari ve sağlam altyapı ile hayata geçirdiği konutları yüksek fiyattan kiraya verdiği görüldü. Bugün birçok deprem konutu, 8 ila 12 bin lira arasında bir fiyattan kiraya verilmek üzere ilan sitelerinde çıkarıldı. Hatay'ın Payas, Gaziantep Nurdağı ve İslahiye, Malatya Yeşilyurt, Adıyaman Merkez ve Diyarbakır Bağlar ilçelerinde teslim edilen konutların yüksek fiyattan kiraya verilmesi soru işaretleri oluşturdu.

AYDA 6 BİN LİRA GELİR

Bölgede konuştuğumuz emlakçılar yaşanan istismar durumu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Deprem sonrası insanları ekonomik durumlar ciddi şekilde bozuldu. TOKİ'nin konutlarına girebilecek kişi sayısı oldukça azdı. Girenler de evlerini teslim aldıktan hemen sonra kiraya vermeye başladı. Çünkü deprem bölgesinde kiralık konutlara ciddi talep var. Bu da ev çıkanlara bir fırsat doğurdu. Örneğin Gaziantep Nurdağı'nda 12 bin liraya evini kiraya veren bir depremzede, merkezde 5-6 bin liraya daha eski bir binada oturuyor" dedi.

"PARA AĞIR BASTI"

Deprem riski olan eski dairede oturmanın depremzedeyi tedirgin edip etmediğini sorduğumuz emlakçı "Şu ekonomik şartlarda ayda 6-8 bin lira ekstra gelir etmesi onun için daha önemli. Üstelik TOKİ'den aldıkları evlerin taksitlerini daha ödemeye başlamadılar bile. Eski mahalle kültürüne alışmış insanlar, toplu konutlarda oturmak istemedi. Ev eski olsa bile, mahallesine geri dönmek istedi" diye konuştu.

"MERKEZE GEÇECEĞİZ"

Telefonla ulaştığımız bir ilan sahibinden ise şu bilgileri aldık: "Evimiz Diyarbakır Bağlar ilçesi, Oğlaklı Mahallesi'nde yer alıyor. Burası merkeze çok uzak. Arabanız yoksa ulaşım için sadece bir otobüs var. Biz de emekli insanlarız. Buradaki evimizi kiraya verip merkezde yaşamak istiyoruz. Yoksa evler çok güzel. Ama alışkanlığımız var."

ÖDEMELER DAHA BAŞLAMADI

TOKİ'nin deprem bölgelerinde inşa ettiği deprem evlerinde ödemeler henüz başlamadı. Maliyet üzerinden ev sahibi olan depremzedelere, 2 yılı geri ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanıyor. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek. Ayrıca TOKİ'nin deprem evlerine depremzede olmayan sahip olamıyor. Afetzedenin kaç konutu olursa olsun kendisine 1 konut yapılıyor.

Kaan Zenginli

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