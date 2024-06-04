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Oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Bir süredir kanser mücadelesi veren ve 25 Mayıs'ta entübe edilen oyuncu 72 yaşındaydı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 08:40, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:08
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Yeşilçam'ın usta oyuncu oyuncularından Fatma Karanfil'den üzücü haber geldi. Menajeri Aslı İslamoğlu, usta oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir süredir kanser mücadelesi veren ve 25 Mayıs'ta entübe edilen oyuncu 72 yaşındaydı.

Menajer İslamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik

Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi.

Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır.

Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."

Fatma Karanfil kimdir?

3 Şubat 1952'de Eskişehir'de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center'de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra'ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü.

Oyuncu, 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam'ın efsane yapımlarından olan Keloğlan'da Fatma karakterini canlandırmıştı.

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