AYM'nin 703 sayılı KHK'ya dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı

p>703 sayılı KHK ile Başbakanlık kaldırılmış ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmişti. KHK'da tüm kamu kurumlarına özel düzenlememeler yer almaktaydı. Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararı için tıklayınız.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere verilecek ek ders ücretlerini düzenleyen 6004 sayılı Kanunun 8. maddesi iptal edilmiştir. İptal gerekçesi "hak ve ödevlerle ilgili bir kuralın KHK ile düzenlenmesi mümkün değildir." yönündendir. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

EÜAŞ

Ç. KHK'nın 9. Maddesinin;

(e) Bendiyle 6446 Sayılı Kanun'un 26. Maddesinin (6) Numaralı Fıkrasından Sonra Gelmek Üzere Eklenen (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ve (14) Numaralı Fıkraların İncelenmesi

Yeniden yapılanma çerçevesinde, elektrik üretimi hususundaki yetki EÜAŞ'a verilmiş; elektriğin satışına ilişkin yetki de genel olarak TETAŞ'a tanınmıştır. TETAŞ'ın yetkileri EÜAŞ'a devredilmiştir. Anayasa Mahkemesi TETAŞ'm faaliyetine son verilmesi üzerine TETAŞ'a ait görev ve yetkilerin EÜAŞ'a devredilmesine yönelik düzenlemeler içeren kuralın 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklerle ilgisinin kurulamadığını belirtmiş ve düzenlemeleri iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

(g) Bendiyle 6446 Sayılı Kanun'un 31. Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Eklenen Ek. 1. Maddesinin (Anılan Maddeye 4/4/2023 Tarihli ve 7451 Sayılı Kanun'un 19. Maddesiyle Eklenen (2) Numaralı Fıkra Nedeniyle) (1) Numaralı Fıkrasının İncelenmesi



Kuralda elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modem teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, bu Kanun kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirme, yetkilendirme veya bu tüzel kişilerden hizmet satın alma ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlar ve diğer hususların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Anayasa Mahkemesi bu kuralın 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklerle ilgisinin kurulamadığını belirtmiş ve düzenlemeleri iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

KHK'nm 11. Maddesinin (c) Bendiyle 351 Sayılı Kanun'un Başlığıyla Birlikte Değiştirilen 11. Maddesinin İncelenmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt dışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabileceği belirtilmiş, Koordinasyon Ofislerinin kurulacağı yerler ve süresi ile Ofislerin çalışma usul ve esaslarının; bu Ofislerde, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. İptal gerekçesi "hak ve ödevlerle ilgili bir kuralın KHK ile düzenlenmesi mümkün değildir." yönündendir. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

KHK'nın 12. Maddesinin;. (o) Bendiyle 3289 Sayılı Kanun'un Başlığıyla Birlikte Değiştirilen 34. Maddesinin İncelenmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulacağı hüküm altına alınmıştır. Kural 7142 sayılı Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ila (d) bentlerinde belirtilen konulara yönelik bir düzenleme içermediğinden Yetki Kanunu kapsamında değildir. AYM düzenlemeyi iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

(v) Bendiyle 3289 Saydı Kanun'un Ek 11. Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan "...ve liglere katılan..." İbaresinin "...gençlik ve..." Şeklinde Değiştirilmesinin İncelenmesi

Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesisleri veya taşınmazların kullanım veya intifa hakkının, en az üçü olimpik olmak üzere toplam altı spor dalında faaliyet gösteren ve liglere katılan spor kulüplerine protokol ile bedelsiz devredilebileceği hüküm altına alınmıştır. AYM düzenlemenin yetki kanunu kapsamında olmadığını belirtmiş ve iptal kararı vermiştir. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

(z) Bendiyle 3289 Saydı Kanun'a Eklenen Ek 13. Maddenin İncelenmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı denetçilerinin 657 sayılı Kanun'un 138. maddesindeki yetkiyi haiz olduğu hüküm altına alınmıştır. 94. Kuralın atıfta bulunduğu 657 sayılı Kanun'un 138. maddesinde devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulama yetkisi bulunan kişiler sayılmıştır. Anılan maddeye göre; atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar görevden uzaklaştırmaya yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla dava konusu kuralla Gençlik ve Spor Bakanlığı denetçilerine de devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulama yetkisi verildiği anlaşılmaktadır. AYM düzenlemenin yetki kanunu kapsamında olmadığını belirtmiş ve iptal kararı vermiştir. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.