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Emekli ve asgari ücretliye kötü haber

AK Parti Kızılcahamam kampında emeklilere ek zam yapılmaması, kök maaşların düzeltilmemesi ve asgari ücrete ara zam yapılmaması konusunda karar alındı. Özellikle vergi kaybının önlenmesi için ciddi tedbirlerin alınması gündemin önemli maddelerinden biri oldu.

Haber Giriş : 04 Haziran 2024 09:19, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:22
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Emekli ve asgari ücretliye kötü haber

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre;

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından ekonomide gerçekçi, popülizmden uzak bir ekonomi politikası uygulanması konusunda kararlılık çıktı. Geçmişte EYT başta olmak üzere seçim öncesinde muhalefetin de baskısıyla yapılan popülist düzenlemelerden artık tamamıyla uzak durulacak.

Önümüzdeki dönemde yapısal reformları da içeren düzenlemelerde gerçekçi bir yaklaşımla hareket edilecek, atılacak adımlarda etki analizleri yapılarak yol alınacak. Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili son dönemde muhalefetten gelen vaatler gerçekçi bulunmazken, muhalefetin vaatleri hiçbir şekilde AK Parti'nin gündeminde olmayacak. Yani Temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış olacak ne de emekli aylıklarında, kök maaşlar dahil artı bir iyileştirmeye gidilmesi planlanmıyor.

Vergi adaletinin sağlanması istendi

Enflasyonu tek haneye indirmek önümüzdeki dönemde birinci öncelik olarak belirlendi. AK Parti'de enflasyonu tek haneye indirmeden seçime gidilmemesi görüşü hakim. Önümüzdeki günlerin öncelikli gündemi mali tedbirler olacak. Bu noktada vergi de adalet ve etkinliğin sağlanması AK Parti'nin masasında. Türkiye'deki büyük şirketlerin yeteri kadar vergi ödememesinin vergi adaletini zedelediği görüşünü ortadan kaldırmaya dönük adımlar atılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in NTV'ye yaptığı, "Türkiye'deki kurumlar vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmı uzun yıllardır zarar beyan ediyorlar. 20 yıl boyunca zarar eden bir şirketi açık tutar mısınız?" şeklindeki açıklamaları ise Kızılcahamam'daki değerlendirmelerin yansıması oldu.

Sağlık sistemine eleştiri yağdı

Kızılcahamam'da ekonomi kadar öne çıkan diğer bir alanı sağlık sistemi oluşturdu. Özellikle randevu sistemi konusunda milletvekilleri kendilerine gelen şikayetleri aktardılar. Vatandaşın özel hastaneler yönlendirilmesini çözüm olmadığı üniversite hastanelerinin daha fazla devreye girmesi gerektiği kaydedildi. Doktorların kamu hastanelerinden istifa ederek özel hastanelere geçmesi, bazı illerde ise uzman doktor açığı olduğunu dile getiren Milletvekilleri, "Telefonlarımız susmuyor, seçmenimiz özel hastanelere gidemediklerini söylüyorlar" şeklinde şikayetleri aktardılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bazı adımlar atıyoruz. Maddi açıdan doktorlarımızın durumunu düzeltecek yasal düzenleme hazırlıklarımız da var. Bunlar hayata geçtikten sonra özele geçen doktorlarımız kamuya dönecektir" temennisinde bulundu.

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