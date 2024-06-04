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Fidan: Gazze'de ateşkes için Çin'le birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Çin'in iki devletli çözümü desteklemesini takdir ediyoruz. Xi'nin barış konferansı çağrısı son derece önemli. Gazze'de ateşkes için Çin'le birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 09:34, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Fidan ve Wang görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çin ve Türkiye Asya'nın iki kadim medeniyeti, Asya'nın itici motoru. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çin lideri Xi'nin vizyonu doğrultusunda ikili ilişkiler ilerliyor. Türkiye ve Çin pek çok alanda örtüşen görüşe sahip, iyi ilişkiler küresel refah ve istikrara katkı sağlayacak."

Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığının memnuniyet verici olduğunu belirten Fidan, "Çin'in iki devletli çözümü desteklemesini takdir ediyoruz. Xi'nin barış konferansı çağrısı son derece önemli. İsrail'e silah ve siyasi destek sağlayan bazı ülkeler İsrail'in soykırımına ortak oluyor. Gazze'de ateşkes için Çin'le birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin Çin'in toprak bütünlüğüne desteği tamdır"

Türkiye ve Çin'in birçok alanda ortak görüşe sahip olduğunu aktaran Fidan "Türkiye ve Çin Ukrayna konusunda ortak anlayışa sahip. Türkiye'nin Çin'in toprak bütünlüğüne desteği tamdır" diye konuştu.

Urumçi ve Kaşgar'a ziyaretinin olacağı bilgisini veren Fidan şöyle konuştu:

"Urumçi ve Kaşgar Türk İslam şehridir. Buralar Çin ve İslam dünyası arasında köprüdür. Halkların birlikteliği zenginliğimizdir. İkili ticaret hacmindeki dengesizlik giderilmeli. Dengesizliğin giderilmesi için somut önerilerimiz oldu. Çin Kültür ve Turizm bakanı bu hafta Türkiye'ye gelecek. Orta Koridor yol kuşak nasıl entegre edilebilir gündeme getirdik."

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