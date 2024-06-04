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Dolar/TL 32,23 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından 32,2280 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 09:58, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:57
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Dolar/TL 32,23 seviyesinden işlem görüyor

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 düşüşle 32,1870'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 32,2280'den işlem görürken, avro/TL önceki kapanışın hemen altında 35,1180'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 41,2250'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 104,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

Dün, ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 48,7'ye inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, bu durum imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, söz konusu verinin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68 ve kasımda yüzde 98'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimi ihtimali de yüzde 58 oldu.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

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