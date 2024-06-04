657 sayılı Kanunun iki maddesine iptal kararı
657 sayılı Kanunun iki maddesine iptal kararı
'%3.77 Oranlı 3 Ay Ertelemeli Kredi!
'%3.77 Oranlı 3 Ay Ertelemeli Kredi!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
AYM'den kaymakam adaylığı için kritik karar
AYM'den kaymakam adaylığı için kritik karar
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
Bayram tatili 9 gün olacak mı ?
Bayram tatili 9 gün olacak mı ?
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Enflasyon verisi netleşti, kira zam oranı belli oldu
Enflasyon verisi netleşti, kira zam oranı belli oldu
Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi
Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi
Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Bakan Şimşek: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor
DMM, Abdülhamid Han sondaj gemisi iddiasını yalanladı
DMM, Abdülhamid Han sondaj gemisi iddiasını yalanladı
7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek
7 bin çalışan anneye 325 euro destek verilecek
Hakkari Valisi Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Hakkari Valisi Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.576,56 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 10:04, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:04
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,76 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.576,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,13 ile metal eşya makina oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 artışla 10.556,80 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024'ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber