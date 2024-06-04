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Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor

Petrolde son dakika! Nisanda 92 doları gören brent petrol, bugün 77,75 dolara geriledi. Zirveden itibaren düşüş yüzde 15'i geçti. Küresel büyümeye dair endişeler, jeopolitik risk algısının düşmesi ve OPEC+'nın son çeyrekte kesintileri azaltacak olması; petrolde arz artışı beklentisiyle birlikte fiyatları baskıladı. Dolarda stabil seyir sürerken; mevcut tablonun korunması halinde, akaryakıt fiyatlarında 40,00 TL'nin altına gerileme beklentisi yükseldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 10:21, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:31
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Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre Petrol fiyatlarında dikkat çeken gerileme yaşanıyor. Bu yıl 12 Nisan'da 92 dolarla en yüksek seviyeyi gören Brent petrol, o tarihten itibaren düşüşe geçti. Geçen hafta 81,28 dolardan kapanış gerçekleştiren petrolde kayıplar, bu hafta hızlandı. Brent, bugünkü işlemlerde 77,75 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece zirveden itibaren gerçekleşen düşüş yüzde 15,48 olarak kayıtlara geçti.

PETROLÜ DÜŞÜREN 5 SEBEP

1-OPEC+ Grubu arz kesintilerinin çoğunu 2025'e kadar uzattı. Ancak sekiz üye, gönüllü kesintilerini son çeyrekten itibaren kademeli olarak sonlandıracak. Böylece son çeyrekte, günde 500 bin varilden fazla petrol piyasaya girecek. Haziran 2025'e kadar da toplam 1,8 milyon varilin piyasaya arz olarak dönmesi bekleniyor.

2-FED'in enflasyonu dizginlemek üzere faizleri "daha uzun süre" yüksek tutacağı yönündeki beklentiler, imalat sanayiini iki aydır yavaşlatıyor. ISM İmalat Endeksi nisan ve mayısta 50,00 seviyesinin altında kaldı. Büyüme yavaşladıkça, ham madde talebinde de düşüş bekleniyor.

3-Dünyada Karadeniz'in kuzeyi ve Orta Doğu'da jeopolitik çalkantılar devam ederken; söz konusu gerilimlerde "olağan dışı bir artışın yaşanmaması" da risk algısını düşürdü.

4-ABD'de "sürüş mevsimi" başlamasına rağmen benzin stoklarında artış yaşanıyor. Geçen hafta ülkede benzin stoklarının 400 bin varil düşmesi beklenirken, 2 milyon varillik yükseliş gerçekleşti. Bu durum, arz fazlalığını beraberinde getirdi.

5-Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin ve tatil döneminin başlaması, ısınma ve sanayi maksatlı enerji talebinde gerilemeyi beraberinde getiriyor. Petrolde talep düşüşü ve arz artışı öngörüleri yükseliyor.

AKARYAKIT FİYATI DÜŞER Mİ?

İç piyasada haftalardır sabit seyreden dolar, akaryakıt fiyatı üzerinde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Doların 32,20'ye yakın stabil görünümünü koruması ve brent petrolde 80 doların altında kalıcılık halinde; akaryakıt fiyatlarında 40 TL'nin altında doğru gerileme yaşanabileceği belirtiliyor.

4 Haziran akaryakıt fiyatlarına bakıldığında; İstanbul Avrupa yakasında motorinin (mazot) litre fiyatı 40,39 TL ve benzinin fiyatı da 41,41 TL seviyesinde bulunuyor.

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