Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan bir uçağın düştüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

Arama kurtarma çalışmaları başladı, eğitim uçağın düşme sebebi araştırılıyor.

Uçağı kullanan 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.