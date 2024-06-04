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Merkez Bankası: Çekirdek göstergelerde ılımlı seyir izlendi

Merkez Bankası, yıllık enflasyonda belirgin artışa rağmen çekirdek göstergelerde ılımlı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 10:49, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:41
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Merkez Bankası (TCMB), yıllık tüketici enflasyonundaki baz etkisi kaynaklı belirgin artışa karşın, mayıs ayında çekirdek B ve C göstergelerinin yıllık değişimlerinin ılımlı bir seyir izlediğini bildirdi.

TCMB, mayıs ayı aylık fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı. Rapora göre yıllık enflasyon, hizmet ve temel mal gruplarında bir miktar düşerken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldi.

Bir önceki yılın aynı döneminde doğalgazın ücretsiz kullanılması kaynaklı düşük baza ek olarak, cari ayda meskenlere yönelik doğalgazda ilk 25 metreküpün bedelsiz olarak kullandırılması uygulamasının sona ermesiyle, enerji grubunda yıllık enflasyon kayda değer şekilde yükseldi.

Bu uygulamanın sona ermesi mayıs ayı manşet enflasyonunu 0,64 puan yukarıya çekerken söz konusu etki arındırıldığında aylık tüketici enflasyonu sınırlı bir iyileşme kaydetti.

Gıda grubunda aylık enflasyon mevsimsel etkilerle zayıfladı. Bu gelişmede sebze kalemi öncülüğünde fiyatları gerileyen işlenmemiş gıda alt grubu belirleyici oldu.

Türk Lirası'ndaki ılımlı seyri takiben üretici fiyatları aylık artışı önemli ölçüde zayıfladı, yıllık üretici enflasyonu ise düşük bazın da etkisi ile yükseldi.

Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 3,37 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 5,65 puan artarak yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. B endeksinin yıllık değişim oranı 0,27 puan artarak yüzde 72,99 olurken, C endeksinin yıllık değişim oranı 0,83 puan düşüşle yüzde 74,98'e geriledi.

Doğalgazda 25 metreküp uygulamasının sona ermesinin aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,64 puan olurken, bu etki düzeltildiğinde aylık tüketici enflasyonundaki gerileme eğiliminin sınırlı da olsa sürdüğü gözlendi.

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