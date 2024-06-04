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Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin "Bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Terörist belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz." dedi. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden partisine yöneltilen eleştirilere de sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, "Bir cinayetle MHP'yi ilişkilendirmek alçak bir kumpastır. Hodri meydan, hesaplaşacağız." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 11:00, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:48
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanma kararına destek veren MHP lideri Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti üzerinden partisine yöneltilen eleştirilere de sert sözlerle tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştır. Bir teröristin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesi demokrasiye hakarettir. Silahlı terör örgütünü yönetmek örgüt propagandası yapmak suçlarından yargılanması süren bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır.

"TÜRKİYE MUZ CUMHURİYETİ, KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR"

'Kayyuma karşıyız' sözleriyle bölücü terör örgütüne hizmet eden kişilik yoksunları bellidir. Türkiye muz cumhuriyeti, kabile devleti değildir. Aksini düşünenlere bu vatanın suyu da ekmeği de boğazlarına dizilecektir. Terörist belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz.

"CHP BAŞKANININ YOLU YOL DEĞİLDİR"

Yalan iddialarda bulunan CHP başkanının yolu yol değildir, sözleri itibarlı değildir. Kendisi her şeyi yapacaktır. Sonra da normalleşmeden bahsedecek. Dİyorum ki bu terazi o sikleti çekmez. DEM'lenmiş CHP'ye sormak isterim bizim hangi konuda yüksek huylu olmamızı bekliyorsunuz? Nasıl bir normalleşme vasatı kafanızdan geçiriyorsunuz? CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak. Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir.

"YUMUŞAYARAK HANGİ KARAR VARACAKSINIZ?"

Yumuşayarak hangi karara varacaksınız? Şehitlerimize nasıl ihanet edeceğinizi mi? DEM'le övgüler yağdıranlar sorarım maksadınız bunlardan hangisidir?

"BİR YANAĞIMIZA TOKAT ATANA DİĞERİNİ DÖNEMEYİZ"

Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz, ya aynısıyla cevap veririz ya da uzanan o eli kırıp atarız. MHP'nin herhangi bir milletvekilini terörle ilişkilendirmek, yumuşama pozları veren bir zatın edepsiz beyanatıdır. Yumuşama kisvesi altında lafla peynir gemisi yüzdürenlerin ne yapacağı ayrıca ele alınmalıdır.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları'nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları'na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajanların sırtının sıvazlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz. Verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle aleme paylaşıyorum.

"HESAPLAŞACAĞIZ AMA HELALLEŞMEYECEĞİZ"

Dostumuzu da dostumuzu da tebrik edecek karakter bizde vardır. Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz. Bugüne kadar sessiz kalışımız ülkücü katillerini unuttuğumuz anlamına asla gelmemelidir.

"HODRİ MEYDAN DİYORUM"

Hesaplaşma teklifimizi tekrar ediyorum hodri meydan diyorum. Kurdun boynuna tasma geçmez geçerse itin boynuna geçer. Aramızda açık hesap olanlar sanmasınlar ki kapandı defterler günü geldiğinde iyi ya da kötü muhakkak ödenecek bedeller.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail ile Filistin arasında kalıcı ve köklü ateşkes rejimi tezahür etmelidir. İki devletli çözümden başka bir alternatiften bahsedilemeyecektir. Aksi halde beşeriyetin en kötü senaryoya maruz kalarak yaygın ve yıkıcı bir savaşın doğması kuvvetle muhtemeldir.

"CANİYAHU EĞER CESARETİ VARSA TÜRKİYE TOPRAKLARINDAN GEÇSİN DE GÖRELİM"

ABD'nin onurlu bir misafir olarak kabullenip Amerika'ya davet ettiği bu caniyahu eğer cesareti varsa Türkiye havalarında topraklarından geçsin de görelim."

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