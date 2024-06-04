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Altının gramı 2 bin 424 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 424 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 11:23, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:24
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Altının gramı 2 bin 424 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel yükselen altının gram fiyatı, günü yüzde 1 değer kazancıyla 2 bin 433 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yüzde 0,4 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 2 bin 424 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1 değer kazanarak günü 2 bin 351 dolardan tamamlarken, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 335 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

Dün, ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 48,7'ye inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, bu durum imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, söz konusu verinin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68 ve kasımda yüzde 98'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 58 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 380 doların destek, 2 bin 450 ve 2 bin 470 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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