Aldığı ekmeğin içinden poşet çıktı
Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 11:34, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:35
Elazığ'da merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü.
Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı.
Vatandaş ekmeğin içinden poşet çıkmasının ardından ilgili yerlere başvurarak şikayette bulundu.