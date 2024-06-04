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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, görevinden ayrıldığını açıkladı. Timur, "13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray." dedi

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 11:50, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:50
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. Timur, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şampiyonluktan 1 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetimde olmak istemediğim talebimi ilettim. Şampiyonluk yarışında bunu söylemek imkansızdı. Sportif A.Ş'deki görevimiz devam ediyor demek zorundaydım. Sonrasında da sevincimize limon sıkmak istemedim. Susmam gerekiyordu öyle yaptım.

Sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis. Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu.

13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü.

"KAN KUSTUM, KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM"

Sponsorlukla ilgili eleştiriliyorum. 40 milyonluk sponsorluk imzalatmışım.

İftiraların durması için sustum, olmadı. Bu iş Florya'ya kadar taşındı. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim.

Sizce Galatasaray'ın en büyük sorunu bir sene daha şampiyon olup olmaması mı, yoksa Galatasaray her ivme kazandığında Galatasaray'a bu kadar bela açan, insanları kirleten bu kötü siyaset mi? Hangisi daha büyük problem?"

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