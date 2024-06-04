Kurtulmuş'tan yeni anayasa ziyaretleri

Meclis Başkanı yarın da yeni anayasa mesaisine devam edecek.

Ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Hüda-Par, DSP ve YRP genel başkanları ile görüşecek.

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