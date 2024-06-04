Zonguldak'ta madende göçük

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı. Maden işçileri için kurtarma çalışması başlatıldı.

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