Zonguldak'ta madende göçük
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı. Maden işçileri için kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 13:26, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 13:27
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı. Maden işçileri için kurtarma çalışması başlatıldı.