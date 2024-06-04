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Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler

Avrupa'nın en büyük üçüncü tur operatörü iflas etti. Şirket, Türkiye'ye her yıl 1 milyon yolcu getiriyordu. Türk turizmciler hem borçlarını alamamaktan hem de ziyaretçi sayısının düşmesinden endişe ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 13:42, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:59
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Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler

Türkiye turizmde hedef büyütürken, Avrupa pazarından olumsuz bir haber geldi.

Yılda 1 milyon turisti Türkiye'ye getiren Alman tur operatörü FTI, iflas başvurusunda bulundu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Daha önceki süreçlerde ciddi bir mali krizde olduğu biliyorduk. Türkiye ve Mısır'a ağırlıkta yolcu gönderen bir tur operatörüydü." dedi.

Sektör yetkilileri, tur operatörünün iflas etmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtiyor.

Türkiye'deki otellerin borçlarını alamama ihtimali bulunduğunu dile getiriliyor. Ziyaretçi sayısının da düşebileceği ifade ediliyor.

Almanya'dan geçen yıl 6 milyon turist geldi. Bu sayının 6'da birine FTI aracılık etmişti.

Saatçioğlu, "Daha önceki tecrübelerimizde hep şunu gördük, operatörler iflas ettiğinde o firmaların boşlukları doldurulamıyor hemen, 5-10 yıl uğraşılıyor." ifadesini kullandı.

Tur operatörü, daha önce hükümetten 600 milyon euro yardım alarak iflastan kurtarılmıştı. Alman basınına göre, bu kez bu yönde bir adım atılmayacak.

Münih merkezli tur operatörünün toplam 11 bin çalışanı bulunuyor.

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