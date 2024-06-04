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Çocuk doktoru kadroları boş kaldı

Tıpta Uzmanlık Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında birçok hastanenin kadrosu boş kaldı. Tablo özellikle İstanbul'daki hastanelere bakıldığında kaygı verici. Uzmanlar, bu branşın boş kalması halinde çocuk doktoru bulmakta güçlük çekileceğini belirtti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 14:25, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:32
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Çocuk doktoru kadroları boş kaldı

Tıpta Uzmanlık Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı.

Özellikle İstanbul'da olmak üzere birçok hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşının kadroları boş kaldı.

Bağcılar, Ümraniye, Haseki, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde hiçbir doktor pediatriyi tercih etmedi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin 30 kişilik kadrosunun yalnızca ikisi doldu.

Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne 10 doktor yerleşebilirdi ancak yalnızca 1 kişi tercih etti. Kartal Şehir Hastanesi'nde açılan 15 kişilik kadronun 2'si, Şişli Hamidiye Etfal'deki 15 kişilik kadronun ise 3'ü doldu.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, branşın tercih edilmeme sebebi olarak pediatrinin iş yükünün çok ağır olduğunu ve son zamanlarda malpraktis uygulamalarından dolayı yenidoğan ve çocuk hekimlerinin ciddi tazminat ödemek zorunda kaldığını söyleyerek ekledi:

"Tırnak içinde tabela tıp fakülteleri dediğimiz anadoluda tıp fakülteleri var. Bunların yeterince eğitici kadrosu olmadığı için tercih edilmeyi azaltıyor."

"ÇOCUK DOKTORU BULAMAYACAĞIZ"

Çocuk hastalıklarını tercih eden az sayıdaki asistan doktorların da iş yükü katlanıyor, asistan istifaları da gündeme geliyor.

Prof. Dr. Çokuğraş, doktorların sorunlarına kulak verilmesi gerektiğini belirterek, "Sistem devam ederse gerçekten çocuklarımıza torunlarımıza bakacak çocuk doktoru maalesef bulamayacağız." dedi.

Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültelerinde açılan pediatri kadrolarınınsa tamamı doldu. Kasım ayındaki TUS yerleştirmelerinde de çocuk sağlığı ve hastalıkları kadrolarının yüzde 60'ı boş kalmıştı.

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