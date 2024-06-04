AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 16:07, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 16:10
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2023-2024 Bahar Dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.
Öğrenciler sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.
Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.