Şehit pilotlar yarın memleketlerine uğurlanacak

Kayseri'de saat 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağında görevli iki pilot şehit olurken bölgeye çok sayıda jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçağın enkazına ulaşan ekipler, uçakta çıkan yangını söndürürken şehit iki pilotun cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit pilotlar için tören düzenlenecek

Öte yandan, düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen, yarın saat 07.30'da 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.