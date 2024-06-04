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Erdoğan'dan dünyaya çağrı: İsrail barbarlığına karşı açık tavır koyun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 16:42, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:07
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Erdoğan'dan dünyaya çağrı: İsrail barbarlığına karşı açık tavır koyun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

7 Ekim'den beri Gazze'de barbarca katledilen 15 binin üzerindeki çocuğu hüzünle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Gazze'de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır." dedi.

"Tüm devletleri İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum"

Erdoğan, "Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletler'i, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum. Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"Canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa ellerini uzatmaya devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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