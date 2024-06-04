İsteğe bağlı nakil çalışmalarında 'vazgeçme hakkı' sorun oluşturuyor

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mayıs 2024 tarihinde Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışmasına ilişkin duyuru yayımlanmıştır. Yayımlanan duyuruda istenen şartlara sahip personel, nakil çalışmasına başvuruda bulunmuş olup, nakil çalışmasının sonuçları 30 Mayıs 2024 tarihinde açıklanmıştır.

Daha önce Memurlar.Net'te yayımlanan yazılarında; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün başlattığı ve yıllardır uyguladığı isteğe bağlı nakil çalışmaları, araya adam koymadan personelin istediği yere atanmasına vesile olmuş belki de diğer kamu kurumlarına örnek olacak çok güzel çalışma olduğuna değinilmiştir. İsteğe bağlı nakil çalışmalarının şartlarının olması, puan esasına göre nakillerin yapılacak olması ve sonuçların da şeffaf şekilde duyurulması konunun paydaşlarınca memnuniyetle karşılanmıştır.

Öte yandan, böyle güzel bir çalışmayı "madem tercih ettiğin adliyeye gitmeyecektin, neden tercih ettin" dedirten personel bulunmaktadır Şöyle ki: İsteğe bağlı nakil çalışmasına başvuran, akabinde tercih ettiği adliyelerden birisine atanan personel, atandığı adliyeyi beğenmeyerek atamasının iptalini talep etmektedir. Oysa, personel re'sen değil; kendisinin tercih ettiği adliyelerden birisine atanmaktadır. Dolayısıyla, tercih ettiği adliyelerden birisine atanan akabinde atandığı adliyeyi beğenmeyerek atamasının iptalini talep eden personel; başka personelinin o adliyeye atanmasını engellemektedir. Dolayısıyla önce atanıp, sonra bunun iptalinin istenmesi isteğe bağlı nakil çalışmalarından beklenen verimi kesintiye uğratacağı gibi bu çalışmaya mesai harcamış Bakanlık personelinin emeklerinin boşa gitmesine sebep olacaktır.

NELER YAPILMALIDIR?

İsteğe bağlı nakil çalışmaları personel arasında havuz tayinleri olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda, adliye personeli tarafından başvurma koşulları ve açıklanmasının şeffaf olması nedeniyle havuz tayinleri fevkalade güzel çalışmadır. Buradan hareketle, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sayın yetkililerinin isteğe bağlı nakil çalışmalarının her yıl yapılmasını sağlamaları elzem olmaktadır. Böyle güzel bir çalışmanın personel tarafından oyuncağa dönüştürülmesi de kısıtlanmalıdır. İsteğe bağlı nakil çalışması sonuçlan açıklandıktan sonra personele vazgeçme hakkı tanınmamalıdır. Çünkü, personelin tercih ettiği adliyelere atanacakları başvuruda bulunurken bilinen bir husustur. Dolayısıyla tercihi dışına ataması yapılmayacağından personel tarafından "nasıl olsa iptal ettiririm" anlayışının önüne geçilmeli, tercihlerin bilinçli olarak yapılması sağlanmalı, "tercih ettiğim adliyelerden birisine atanırsam mutlaka gitmek zorundayım" anlayışı yerleştirilmelidir. Bu öneri Personel Genel Müdürlüğünün sayın yetkilileri tarafından çok metozori bir öneri olarak addedilirse; her adliye için yedek listeler oluşturulabilir. Böylece atandığı adliyeyi beğenmeyerek iptalini talep eden kişinin yerine yedek listeden başkası atanmış olacağı için yargısal faaliyetlerin personel eksikliğinden dolayı etkinliğinin azalması engellenmiş olacaktır.