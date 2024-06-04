Mardin'de 3 farklı noktada yangın çıktı: 50 dönüm ekili alan kül oldu

TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Masrafsız %0 Faizli 35.000 TL!
Masrafsız %0 Faizli 35.000 TL!
Sponsorlu İçerik
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mardin'de 3 farklı noktada yangın çıktı: 50 dönüm ekili alan kül oldu

MARDİN'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde 3 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve polisin TOMA'larla yaptığı müdahale ile söndürüldü. Yangınlarda 50 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 20:29, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 20:31
Yazdır
Mardin'de 3 farklı noktada yangın çıktı: 50 dönüm ekili alan kül oldu

Akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tıraşlı ve Büyük Ayrık mahalleleri ile Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şanlı Mahallesi'nde arpa ve buğday ekili tarlalarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kızıltepe'de itfaiye ekipleri yetersiz kalınca polisten de yardım istedi. Yangının olduğu bölgelere 3 TOMA sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Kızıltepe'deki yangınlarda 40, Mazıdağı'nda ise 10 dönümlük arpa ve buğday ekili alan zarar gördü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

'YANGINA 3 TOMA GÖNDERDİM'

Öte yandan, Kızıltepe Belediyesi önünde, Hakkari Belediyesi'ne 'kayyım' atanmasının protesto edilmesine yönelik eylemde DEM Partililer ile müzakere eden İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, "Ben 3 tane TOMA aracımı köye gönderdim. Niye köye gönderdim biliyor musun? Yangın için, itfaiye istedi diye. Ben şunu diyebilirdim; 'Bugün bir eylem, hareketlilik bekleniyor, TOMA'larımı hiç bir yere göndermiyorum. 3 tane gönderdim, ihtiyaç olursa daha da gönderirim" dedi.

DEM Partililer ise "O vatandaşa hizmettir" diye cevap verdi. Emniyet Müdürü Özdemir ise bunun üzerine "Tamam da bu da vatandaşa hizmettir." dedi.

Müzakerenin ardından DEM Partililer, belediye avlusuna geçti, polis de geri çekildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber