TBMM Genel Kurul Salonu'nda arbede yaşandı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Birleşimin kapanmasının ardından DEM Parti'li milletvekilleri "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Kürsü işgali ve sloganların sürmesi üzerine AK Parti milletvekilleri ayağa kalkarak, "Kahrolsun PKK, Meclis'te terörist istemiyoruz" şeklinde bağırdı. Genel Kurul salonunda AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı. AK Parti milletvekilleri, DEM Parti'li milletvekillerinin taşıdığı dövizleri yırttı.

Karaca, eylemi sürdüren milletvekillerini uyardı. DEM Parti milletvekillerinin kürsüyü terk etmemesi üzerine Karaca, gürültü ve kavga nedeniyle çalışmalara devam edilmeyeceğini belirterek alınan karar gereği birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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