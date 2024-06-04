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Uçum'dan 703 sayılı KHK açıklaması: Esas bakımından iptal yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı KHK'ya yönelik kararını yorumladı. Uçum, 703 sayılı KHK ile 2 bin 375 konuda düzenleme yapıldığını Anayasa Mahkemesinin ise 108 konuda iptal kararı verdiğine dikkat çekti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 00:53, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 20:57
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Uçum'dan 703 sayılı KHK açıklaması: Esas bakımından iptal yok

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

4 Haziran 2024 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin kısa bilgilendirme:

Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sy KHK ile çeşitli kanunlardaki 2375 hükümle ilgili düzenleme yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesine bu 2375 hükümden sadece 108 konuda iptal başvurusunda bulunulmuştur. AYM talep konularının bir kısmında iptal kararı vermiştir.

Ayrıca rektörler ve merkez bankası başkanı konusunda verilen iptaller konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur.

Yani AYM Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmemiştir.

Cumhurbaşkanının yetkileri 3 sayılı CBK'da aynen devam ediyor.

Ayrıca iptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verilmiştir. Bu süre içerisinde TBMM'nin kanun gerektiren düzenlemeleri yapacağı da öngürülmelidir.

Öte yandan Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez. Çünkü yetki Anayasadan doğuyor.

Anayasa
Madde 130
...
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.

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